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14:27, 21 июня 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о непростом положении ВСУ на сумском направлении

Зеленский: Украинским военным в Сумской области непросто
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) находятся в непростом положении в Сумской области из-за наступления России. Его слова приводит Telegram-канал «РБК-Украина».

Глава государства рассказал, что 23 процента от всех ударов, которые Вооруженные силы (ВС) России наносят по Украине, приходятся на сумское направление. «Это характеристика того, как военным непросто», — отметил он.

По словам Зеленского, за эту неделю российские военные продвинулись в сторону Сум на 200 метров.

В пятницу, 20 июня, президент России Владимир Путин допустил взятие Сум. Он добавил, что глубина буферной зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров.

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