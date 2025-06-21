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14:33, 21 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач объяснила влияние овуляции на организм женщины

Гинеколог Гвоздикова: Во время овуляции женщина ощущает прилив сил и энергии
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Luiz Rogério Nunes / Unsplash

Овуляция — это процесс, который запускает каскад гормональных и физиологических изменений в организме женщины, заявила гинеколог-репродуктолог, кандидат медицинских наук Татьяна Гвоздикова. О том, как эта фаза менструального цикла влияет на организм женщины, она рассказала «Ленте.ру».

Врач объяснила, что во время овуляции происходит резкий всплеск лютеинизирующего гормона (ЛГ), а затем — рост уровня прогестерона и эстрогенов. По ее словам, благодаря этому женщина ощущает прилив сил, энергии, сексуального желания, а состояние кожи и волос улучшается.

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Кроме того, у многих женщин в овуляцию появляется повышенная чувствительность к запахам и звукам, более быстрая реакция, ясность мышления, легкость в принятии решений. «По сути, овуляция — это кратковременный гормональный подъем, который делает женщину сильнее и заметнее», — отметила она.

Ранее эксперт по питанию Каролина Лопес-Техеро назвала женщинам лучшие продукты для овуляции. По ее словам, в этот период в рацион стоит включить красные фрукты и зеленые листовые овощи, а также полезные жиры, которые содержатся в авокадо и орехах.

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