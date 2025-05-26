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21:01, 26 мая 2025Забота о себе

Женщинам назвали лучшие продукты для овуляции

Эксперт Лопес-Техеро посоветовала женщинам есть авокадо во время овуляции
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эксперт по питанию Каролина Лопес-Техеро заявила, что во время каждой фазы менструального цикла необходимо включать в рацион определенные продукты. Их она перечислила женщинам в беседе с изданием Glamour.

Лопес-Техеро назвала фолликулярную фазу, которая длится примерно с 1-го по 14-й день цикла, прекрасным временем для того, чтобы сосредоточиться на сложных углеводах и белках. Лучшими продуктами для этого времени, по ее мнению, являются бобовые, цельнозерновые и овес.

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По словам эксперта, в период овуляции в рацион стоит включить красные фрукты и зеленые листовые овощи, а также полезные жиры, которые содержатся в авокадо и орехах. Во время лютеиновой фазы, которая продолжается от конца овуляции до начала менструации, она посоветовала есть продукты с большим содержанием триптофана, магния и витамина В6, такие как бананы, темный шоколад, различные семена, курицу и рыбу.

Ранее гинеколог Ольга Каплина перечислила женщинам ошибки, которые убивают здоровье. По ее словам, во время менструации никогда не стоит терпеть боль.

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