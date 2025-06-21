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15:29, 21 июня 2025Бывший СССР

Зеленский отложил решение о поездке на саммит НАТО из-за неуверенности

Зеленский: Я не уверен, что поеду на саммит НАТО в Гааге
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не принял окончательного решения о поездке на саммит НАТО, который пройдет в Гааге 24-25 июня. Его слова передает издание «Общественное».

«Моя поездка не зависит от того, будет ли встреча с Трампом. Во-первых, я не уверен, что поеду, но все же вероятность велика. На самом деле решу накануне», — сказал политик.

При этом он добавил, что хотел бы провести ряд встреч с представителями европейских стран, в частности с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом и президентом США Дональдом Трампом.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис рассказал, что Украина не получит приглашения на предстоящий саммит НАТО в Гааге. По его словам, никто не формулировал никаких ожиданий относительно возможного приглашения в Гааге, и страны альянса не слышали подобных заявлений от самих украинцев.

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