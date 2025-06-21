Зеленский собрался усилить давление на Россию в ответ на слова Путина

Зеленский объявил месяц особых мер давления на Россию после слов Путина на ПМЭФ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о месяце особых мер, направленных на усиление давления на Россию. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале в ответ на слова президента России Владимира Путина на ПМЭФ о том, что он считает русских и украинцев одним народом.

Украинский лидер анонсировал проведение новых международных мероприятий, направленных на введение серьезных международных санкций против Москвы. Также он пообещал усилить санкционное давление внутри своей страны против лиц, которые сотрудничают с Россией или имеют там бизнес.

Зеленский также собирается увеличить ресурсы для развития всех типов дронов и провести кадровые изменения в государственном дипломатическом корпусе. Помимо этого, президент сообщил о секретных поручениях Службе безопасности Украины (СБУ) и анонсировал принятие отдельных решений Советом национальной безопасности и обороны.

Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что русские и украинцы — один народ, поэтому можно считать, что «вся Украина наша». Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.