Американские удары по Ирану назвали глупым решением

Экс-министр Кнайсль: Удар США по Ирану — глупое решение

Решение президента США Дональда Трампа ударить по ядерным объектам Ирана нарушило все законы ведения войны. Последствия такого шага назвала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.

«Президент США Трамп сделал это без согласия Конгресса. Я не ожидала такого глупого решения», — написала она.

Кнайсль подчеркнула, что теперь у Тегерана нет ограничений для нападения на военные базы США в Западной Азии, где находятся около 40 тысяч американских военнослужащих. По ее словам, в мире существует множество вооруженных группировок, которые способны совершить нападение «от имени Ирана».

Экс-министр добавила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надавил на Трампа, но это не оправдание для ударов по ядерным объектам. Она отметила, что никто не должен забывать хронологию конфликта, который начал Нетаньяху.

Ранее в июне Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что США нарушили устав ООН, нормы международного права и Договор о нераспространении ядерного оружия, ударив по ядерным объектам.