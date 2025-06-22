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07:55, 22 июня 2025Мир

Иран предупредил о долгосрочных последствиях атаки США на ядерные объекты

Аракчи: Атака США на ядерные объекты Ирана будет иметь долгосрочные последствия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X предупредил о долгосрочных последствиях атаки США на ядерные объекты Исламской республики.

Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты, будучи постоянным членом Совбеза ООН, ударами по «мирным ядерным объектам» грубо нарушили устав международной организации и нормы международного права, а также Договор о нераспространении ядерного оружия.

«События сегодняшнего утра возмутительны и будут иметь долгосрочные последствия», — заявил Аракчи.

Он также отметил, что в соответствии с Уставом ООН Иран оставляет за собой законное право на ответ в целях защиты суверенитета и национальных интересов.

ВВС США в ночь на 22 июня ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.

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