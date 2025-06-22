Дочь Волочковой назвала брачный союз греховным сожительством

Волочкова заявила, что ее дочь Ариадна считает брак греховным сожительством

Российская артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова рассказала, почему ее дочь Ариадна решила не расписываться с возлюбленным, предпринимателем Никитой Григоряном. Ее слова приводит Super.ru.

«Во-первых, браком хорошее дело не назовешь, да. А во-вторых, брак — это, как она считает, греховное сожительство. Вот и все», — заявила она, добавив, что молодожены повенчались в католическом храме.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с дочерью и ее супругом. По словам балерины, молодожены живут отдельно от нее, в своей квартире.