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16:30, 22 июня 2025Культура

Дочь Волочковой назвала брачный союз греховным сожительством

Волочкова заявила, что ее дочь Ариадна считает брак греховным сожительством
Камилла Абдуллина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова рассказала, почему ее дочь Ариадна решила не расписываться с возлюбленным, предпринимателем Никитой Григоряном. Ее слова приводит Super.ru.

«Во-первых, браком хорошее дело не назовешь, да. А во-вторых, брак — это, как она считает, греховное сожительство. Вот и все», — заявила она, добавив, что молодожены повенчались в католическом храме.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с дочерью и ее супругом. По словам балерины, молодожены живут отдельно от нее, в своей квартире.

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