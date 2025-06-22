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17:40, 22 июня 2025Мир

Экс-депутат Рады сообщил о передаче Трампу информации о коррупции Зеленского

Царев: Трамп получил информацию о коррупции Зеленского
Мария Винар

Фото: Brian Snyder / Reuters

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев сообщил о передаче президенту США Дональду Трампу информации о коррупции украинского лидера Владимира Зеленского. Соответствующий материал появился на сайте агентства РИА Новости.

Царев заявил, что Вашингтон получил от сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) немало сведений на самого Зеленского и его окружение. При этом он отметил, что они стали основным рычагом давления США на главу украинского государства. Царев добавил, что НАБУ является единственным антикоррупционным органом, который находится вне контроля Зеленского.

Ранее сообщалось, что глава Минфина Украины Сергей Марченко признал случаи коррупции в стране при закупке вооружений и боеприпасов. По его словам, некоторые случаи, в том числе среди чиновников Минобороны, задокументированы. Он добавил, что с закупкой вооружений связано много проблем, поэтому оборонному ведомству помогает множество посредников и некоторые из них «берут свою долю».

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