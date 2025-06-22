Генсек ООН отреагировал на удары США по Ирану

Генсек ООН Гутерриш заявил, что удары США по Ирану угрожают всему миру

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал удары США по ядерным объектам Ирана. Его слова приводит РИА Новости.

Гутерриш отреагировал на удары США по Ирану и подчеркнул, что глубоко встревожен произошедшим. Он назвал случившееся опасной эскалацией и отметил, что американская атака угрожает всему миру.

«В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперед — это дипломатия. Единственная надежда — это мир», — сказал он.

Генсек ООН предупредил, что конфликт может выйти из-под контроля, что грозит «катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и мира».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ударил по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который американский лидер назвал «основным объектом» операции.