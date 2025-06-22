Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:32, 22 июня 2025Мир

Генсек ООН отреагировал на удары США по Ирану

Генсек ООН Гутерриш заявил, что удары США по Ирану угрожают всему миру
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал удары США по ядерным объектам Ирана. Его слова приводит РИА Новости.

Гутерриш отреагировал на удары США по Ирану и подчеркнул, что глубоко встревожен произошедшим. Он назвал случившееся опасной эскалацией и отметил, что американская атака угрожает всему миру.

«В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперед — это дипломатия. Единственная надежда — это мир», — сказал он.

Генсек ООН предупредил, что конфликт может выйти из-под контроля, что грозит «катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и мира».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ударил по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который американский лидер назвал «основным объектом» операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сброшен полный боезапас бомб». Трамп заявил, что самолеты США атаковали три ядерных объекта в Иране

    Республиканцы и демократы в Комитете по разведке разделились в оценке удара США по Ирану

    Генсек ООН отреагировал на удары США по Ирану

    Трамп назвал Иран «ближневосточным хулиганом»

    Трамп дал выбор Ирану заключить мир или столкнуться с трагедией

    В Нью-Йорке яхта врезалась в речной док

    Трамп заявил об уничтожении объектов Ирана по обогащению урана

    Нетаньяху поблагодарил Трампа за удары по Ирану

    Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

    В Иране признались в ожидании атаки на Фордо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости