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18:45, 22 июня 2025Мир

Госдеп США высказался о возможности новых ударов по Ирану

Рубио: США в настоящий момент не планируют новые операции против Ирана
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alex Brandon / AP

США в настоящий момент не планируют новые операции против Ирана после операции «Полуночный молот» в ночь на 22 июня. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS.

«Сейчас нет планов по военным операциям против Ирана. Если они атакуют США и американские интересы, тогда у них будут проблемы», — подчеркнул политик.

Рубио прокомментировал удары по иранским ядерным объектам и заявил о достижении целей операции. По его словам, Вашингтон по-прежнему готов решить вопрос ядерной программы Тегерана дипломатическим путем.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал попытку Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе самоубийством. Он отметил, что ответ Ирана на атаку США станет не только ошибкой, которая приведет к мировой катастрофе, но и самым глупым решением.

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