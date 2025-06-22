Вэнс: Закрытие Ираном Ормузского пролива приведет к экономическим последствиям

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал попытку Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе самоубийством. Соответствующее интервью приводит телеканал NBC.

По его словам, закрытие приведет к экономическим последствиям для самого Тегерана, поскольку вся его деятельность осуществляется через пролив. «Если они захотят ее уничтожить и вызвать мировой кризис, это будет их решение. Но зачем им это?» — подчеркнул он.

Кроме того, американский политик отметил, что ответ Ирана на атаку США станет не только ошибкой, которая приведет к мировой катастрофе, но и самым глупым решением.

Ранее Вэнс высказался о состоянии войны с Ираном. Он прокомментировал удары ВВС США по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня и заявил о «существенной задержке» планов Тегерана по якобы разработке ядерного оружия.