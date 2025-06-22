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16:27, 22 июня 2025Мир

Вэнс высказался о состоянии войны с Ираном

Вэнс: США находятся в состоянии войны не с Ираном, а с его ядерной программой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

США находятся в состоянии войны не с Ираном, а с его ядерной программой. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC News.

«Мы не воюем с Ираном. Мы воюем с ядерной программой Ирана», — подчеркнул политик.

Вэнс прокомментировал удары ВВС США по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня и заявил о «существенной задержке» планов Тегерана по якобы разработке ядерного оружия. По его словам, Вашингтон «существенно отбросил» назад иранскую ядерную программу.

Американский вице-президент также назвал удар по Ирану доказательством военной мощи США в руках «способного к действиям» президента. Он восхитился участвовавшими в операции пилотами и назвал ее экстраординарной.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет высказался о цели ударов по Ирану. Он добавил, что речь идет о «высокоточной операции», призванной устранить угрозы национальной безопасности Штатов.

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