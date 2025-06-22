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01:33, 22 июня 2025Мир

Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля

Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Иран готовит массированную атаку на Израиль — в сторону еврейского государства были запущены десятки дронов, сообщает израильский 9-й канал.

«Десятки иранских дронов направляются в сторону Израиля через воздушное пространство Ливана», — говорится в сообщении. Уточняется, что беспилотникам потребуется около семи часов, чтобы достигнуть цели.

Ранее стало известно, что Иран может ударить по ядерному объекту в израильском Димоне. Это возможно в том случае, если конфликт «перейдет на новый уровень», заявил высокопоставленный иранский чиновник.

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