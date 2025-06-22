Катя Лель решила отнимать деньги у азартных людей ради их спасения

Певица Катя Лель рассказала, что отнимает деньги у азартных людей ради спасения

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала, что она спасает людей от зависимости. Ее цитирует Пятый канал.

«Я очень адреналиновый, но не азартный человек. Спасаю от азарта других — забираю у них деньги. Потом, конечно, возвращаю», — поделилась исполнительница.

Ранее народная артистка России Анита Цой заявила, что верит в существование сверхспособностей. Певица подчеркнула, что некоторые люди обладают даром исцеления и способны взаимодействовать с потусторонним миром. Она добавила, что однажды лично столкнулась с таким человеком — Катей Лель.