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10:28, 22 июня 2025Культура

Катя Лель решила отнимать деньги у азартных людей ради их спасения

Певица Катя Лель рассказала, что отнимает деньги у азартных людей ради спасения
Камилла Абдуллина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Новосильцев Артур / АГН «Москва»

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала, что она спасает людей от зависимости. Ее цитирует Пятый канал.

«Я очень адреналиновый, но не азартный человек. Спасаю от азарта других — забираю у них деньги. Потом, конечно, возвращаю», — поделилась исполнительница.

Ранее народная артистка России Анита Цой заявила, что верит в существование сверхспособностей. Певица подчеркнула, что некоторые люди обладают даром исцеления и способны взаимодействовать с потусторонним миром. Она добавила, что однажды лично столкнулась с таким человеком — Катей Лель.

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