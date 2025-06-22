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02:52, 22 июня 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал об усвоенном уроке для всех белорусов

Лукашенко: Белорусы должны хранить память о Великой Отечественной
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Nikolay Petrov / BelTA / Pool / Reuters

22 июня 1945 года — это урок не только о прошлом, но и будущем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Обращение опубликовано на сайте главы государства.

«Не будет больше блицкригов и вероломных нападений. Уроки западного лицемерия и лжи мы усвоили раз и навсегда. Слишком большой ценой досталась нам Великая Победа», — говорится в публикации.

Лукашенко отметил, что «у каждого поколения белорусов своя судьба»: одним было суждено сражаться за Родину, другим — хранить память об этом подвиге и «не позволять огню войны вновь опалить поля и нивы Отчизны». «Сберечь мир — наш священный долг», — подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко освободил 14 политзаключенных после визита спецпосланника президента США Кита Келлога. Одним из освобожденных стал оппозиционный белорусский политик и блогер Сергей Тихановский. Во время встречи в Минске он вынес предупреждение американской делегации. «Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся», — сказал он.

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