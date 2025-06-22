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12:57, 22 июня 2025Мир

МАГАТЭ прокомментировало наличие ядерного топлива на атакованных объектах Ирана

МАГАТЭ заявило о наличии обогащенного урана на атакованных объектах в Иране
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

На атакованных армией США ядерных объектах Ирана содержался обогащенный уран. Об этом заявило Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) в сообщении на совем официальном сайте.

«Три объекта, выбранные Соединенными Штатами, включая Исфахан и Натанз, содержали ядерный материал в виде урана, обогащенного до разных уровней», — подчеркивается в заявлении.

МАГАТЭ заявило о наличии обогащенного урана на иранских ядерных объектах по состоянию на 13 июня и указало на возможные последствия в виде заражения территории. Как рассказал директор агентства Рафаэль Гросси, МАГАТЭ получило информацию от Тегерана о сохранении уровня радиации за пределами площадки. Он также заявил о недопустимости ударов по ядерным объектам и призвал возобновить инспекции иранских ядерных объектов.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи анонсировал визит в Москву и встречу с президентом России Владимиром Путиным после удара Военно-воздушных сил (ВВС) США по иранским ядерным объектам. Дипломат отметил, что в понедельник, 23 июня, проведет серьезные консультации с Путиным.

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