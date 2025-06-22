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12:59, 22 июня 2025Мир

Глава МИД Ирана анонсировал встречу с Путиным после удара США

Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что отправляется в Москву на встречу с Путиным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции в Стамбуле анонсировал визит в Москву и встречу с президентом России Владимиром Путиным после удара Военно-воздушных сил (ВВС) США по иранским ядерным объектам. Его цитирует Reuters.

«Сегодня я еду в Москву, и завтра утром у меня встреча с президентом Путиным», — сказал Аракчи, назвав Россию и Иран стратегическими партнерами.

Кроме того, он отметил, что в понедельник, 23 июня, проведет серьезные консультации с российским лидером.

США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье, 22 июня. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уточнил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо — «основной объект» операции.

Повреждения Фордо сняли из космоса. На спутниковых снимках видны повреждения входов в Фордо и горы, под которой находится объект.

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