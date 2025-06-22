Повреждения ядерного объекта в Иране после удара США сняли из космоса

AP опубликовало спутниковые снимки Фордо после удара США

Последствия удара Военно-воздушных сил (ВВС) США по ядерному объекту Фордо в Иране сняли из космоса. Спутниковые снимки публикует агентство Associated Press (AP).

Уточняется, что в результате атаки американских бомбардировщиков повреждения получили входы в подземный ядерный объект. На фото также видны повреждения горы, под которой находится объект.

США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье, 22 июня. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уточнил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо — «основной объект» операции.

Позже Центр ядерной безопасности Ирана провел анализ на предмет радиоактивного загрязнения этих объектов и не выявил отклонений от нормы.

