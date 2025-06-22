Иран не зафиксировал следов загрязнения после удара США по ядерным объектам

Центр ядерной безопасности Ирана официально обвинил США в ударах

Центр ядерной безопасности Ирана официально обвинил США в ударах по ядерным объектам Исламской республики. Заявление приводит Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

«После преступного нападения США на ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, осуществленных в нарушение международного права и норм, касающихся ядерной безопасности... центр провел анализ на предмет радиоактивного загрязнения этих объектов», — сообщили в центре.

Следов загрязнения после атаки не было зафиксировано, поскольку заблаговременно были приняты необходимые меры. Также отсутствует угроза населению в близлежащих районах.

ВВС США в ночь на 22 июня ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что в соответствии с Уставом ООН Тегеран оставляет за собой законное право на ответ в целях защиты суверенитета и национальных интересов.