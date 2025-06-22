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00:04, 22 июня 2025Россия

Министр просвещения прокомментировал фейк о поздравлении «Артеку» с грамматической ошибкой

Кравцов назвал снимок его поздравления «Артеку» с грамматической ошибкой фейком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПМЭФ
Сергей Кравцов

Сергей Кравцов. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Министр просвещения Сергей Кравцов на полях ПМЭФ прокомментировал ТАСС появление снимка якобы его поздравления детскому лагерю «Артек» с грамматической ошибкой и назвал его фейком.

«Видимо, кто-то решил пошутить: создал эту картинку и начал рассылать. Дальше, как вы знаете, в современном мире информация распространяется очень быстро», — сказал глава ведомства.

Кравцов отметил, что каналы, которые распространили фото, где слово «праздник» написано с пропущенной буквой «д», не проверили его подлинность и устроили «сенсацию» на пустом месте.

Министр добавил, что отнесся к фейку с улыбкой и пригласил желающих убедиться, как на самом деле обстоит дело в «Артеке».

Ранее Кравцов рассказал, что в российских школах введут единые стандарты по изучению всех предметов. По его словам, эти изменения коснутся даже количества часов, затрачиваемых на изучение предметов.

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