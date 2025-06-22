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20:01, 22 июня 2025Экономика

Минпромторг рассказал о результатах «Честного знака»

Алиханов рассказал о блокировке более миллиарда товаров из-за «Честного знака»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Более миллиарда товаров были заблокированы благодаря системе маркировки качественных товаров «Честный знак». Об этом РИА Новости заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

«За счет введения разрешительного режима на кассах магазинов заблокированы продажи 1,2 миллиарда некачественных или нелегальных товаров», — подчеркнул глава Минпромторга.

Алиханов рассказал о блокировке 299 миллионов некачественных единиц пива и 311 миллионов единиц табачной продукции. Также было заблокировано 110 миллионов безалкогольных напитков, 243 миллиона единиц молочной продукции и 187 миллионов единиц продукции легкой промышленности.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов назвал причины отсутствия фермерских продуктов в сетевых магазинах. По его словам, малый и средний бизнес сталкивается с несоблюдением фундаментальных принципов предпринимательской деятельности, таких как честная конкуренция и прозрачное ценообразование.

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