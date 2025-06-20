Генпрокурор России назвал причины отсутствия фермерских продуктов в сетевых магазинах

Краснов: Отсутствие честной конкуренции мешает фермерам попасть в сети

Малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели являются локомотивом движения российской экономики, однако они сталкиваются с несоблюдением фундаментальных принципов предпринимательской деятельности, таких как честная конкуренция и прозрачное ценообразование. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов на заседании сессии ПМЭФ-2025 «Экономика — новое качество роста», передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, предприниматели часто жалуются на задержки выплат исполненных контрактов. В 2024 году при активном участии прокуроров и по их требованиям была погашена задолженность на сумму 23 миллиарда рублей. В ходе работы были выявлены 63 тысячи нарушений, 43 тысячи должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено 115 уголовных дел.

Краснов отметил, что на каждом личном приеме он получает жалобы на обременительные условия хозяйственных гигантов для подрядчиков и поставщиков, включая отложенные расчеты. По этим причинам фермеры не могут поставить свои продукты на прилавки сетевых магазинов.

Генпрокурор считает, что необходимо формировать у бизнеса добросовестное поведение не под угрозой административных санкций, а путем оказания ему необходимого содействия. «Сейчас же мы часто видим, что проверки не нужны никому, кроме самих проверяющих», — подчеркнул Краснов. Так, проверка в Россельхознадзоре выявила, что критерии риска не пересматривались с 2021 года, несмотря на все существующие для этого основания, что привело к излишней контрольной нагрузке на фермеров и сельхозпредприятий.

Аналогичная картина, по словам Краснова, выявлена и в Роспотребнадзоре. По этим и похожим причинам прокуратура отклоняет две трети контрольных мероприятий, в основном из-за недостатков при их планировании. Число плановых контрольно-надзорных мероприятий сокращается уже шестой год подряд, подчеркнул генпрокурор.

Генпрокуратура России добилась взаимной интеграции государственных систем «Меркурий» и «Честный знак», что значительно упростит ведение бизнеса.