Генпрокуратура решила проследить за возвращением иностранного бизнеса в Россию

Краснов: Генпрокуратура проследит за возвращением иностранного бизнеса в Россию

Генпрокуратура решила следить за возвращением иностранного бизнеса в Россию. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов на заседании сессии ПМЭФ-2025 «Российская экономика — новое качество роста», передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, прокуроры будут внимательнее следить за действиями правительства, за условиями прихода иностранного бизнеса на российский рынок и сравнивать их с теми, по которым работают отечественные компании. Краснов считает, что у российского бизнеса должны быть условия лучше, а права предпринимателей не нарушались.

Главное при возвращении в Россию иностранного бизнеса сохранить выгодные позиции отечественных предпринимателей, занявших ниши ушедших из страны компаний, отметил генпрокурор. Он назвал некрасивым поступок иностранных партнеров, которые уже ушли из России.

Малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели являются локомотивом движения российской экономики, заявил Краснов.