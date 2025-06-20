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12:25, 20 июня 2025Силовые структуры

Генпрокуратура решила проследить за возвращением иностранного бизнеса в Россию

Краснов: Генпрокуратура проследит за возвращением иностранного бизнеса в Россию
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Генпрокурор России назвал причины отсутствия фермерских продуктов в сетевых магазинах

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура решила следить за возвращением иностранного бизнеса в Россию. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов на заседании сессии ПМЭФ-2025 «Российская экономика — новое качество роста», передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, прокуроры будут внимательнее следить за действиями правительства, за условиями прихода иностранного бизнеса на российский рынок и сравнивать их с теми, по которым работают отечественные компании. Краснов считает, что у российского бизнеса должны быть условия лучше, а права предпринимателей не нарушались.

Главное при возвращении в Россию иностранного бизнеса сохранить выгодные позиции отечественных предпринимателей, занявших ниши ушедших из страны компаний, отметил генпрокурор. Он назвал некрасивым поступок иностранных партнеров, которые уже ушли из России.

Малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели являются локомотивом движения российской экономики, заявил Краснов.

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