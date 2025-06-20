Генпрокурор Краснов анонсировал упрощение ведения бизнеса в России

Генпрокурор РФ Краснов: Интеграция двух госсистем упростит ведение бизнеса

Генпрокуратура России добилась взаимной интеграции государственных систем «Меркурий» и «Честный знак», что значительно упростит ведение бизнеса. Об этом заявил на заседании сессии ПМЭФ-2025 «Экономика — новое качество роста» глава ведомства Игорь Краснов, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его Краснова, несогласованность двух госсистем вынуждала предпринимателей дважды платить за одинаковые действия, причем даже за регистрацию. Особенно это касалось производителей продуктов питания.

Теперь, отметил Краснов, предприниматели не тратят время и деньги на лишние процедуры. Регистрация на одном ресурсе автоматически переносит необходимые сведения в другой, заявил он. Генпрокурор подчеркнул, что работа надзорного органа в этом направлении продолжается.

«Две недели назад по нашей инициативе правительством принято решение об интеграции систем маркировки и с другими информационными базами, что также упростит ведение бизнеса и, что немаловажно, повысит защиту потребителей от контрафакта», — сказал он.

Краснов поручил прокурорам мониторить ситуацию, добиваться, чтобы эти механизмы бесперебойно работали на практике.

Ранее сообщалось, что Краснов назвал бездушием отмену выплаты семьям бойцов спецоперации в Забайкальском крае.