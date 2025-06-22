На Украине анонсировали особый «месяц давления на Россию»

Глава МИД Украины Сибига анонсировал особый «месяц давления на Россию»

Президент Украины Владимир Зеленский поставил четкие задачи для украинских дипломатов на время особого «месяца давления на Россию», заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига, говорится на сайте МИД.

«Месяц полной дипломатической мобилизации, полного привлечения дипломатии с целью приближения справедливого и устойчивого мира для Украины», — отметил он. По словам Сибиги, если Россия отвергает мирные усилия, то Москва «должна испытать разрушительные экономические удары». В частности, украинские дипломаты будут добиваться «снижения потолка цены на нефть, усиления вторичных санкций, закрытия путей обхода ограничений и доступа России к компонентам для оружия».

Ранее Зеленский анонсировал проведение новых международных мероприятий, направленных на введение серьезных международных санкций против Москвы. Он пообещал усилить санкционное давление внутри своей страны против лиц, которые сотрудничают с Россией или имеют там бизнес.