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00:23, 22 июня 2025Бывший СССР

На Украине анонсировали особый «месяц давления на Россию»

Глава МИД Украины Сибига анонсировал особый «месяц давления на Россию»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поставил четкие задачи для украинских дипломатов на время особого «месяца давления на Россию», заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига, говорится на сайте МИД.

«Месяц полной дипломатической мобилизации, полного привлечения дипломатии с целью приближения справедливого и устойчивого мира для Украины», — отметил он. По словам Сибиги, если Россия отвергает мирные усилия, то Москва «должна испытать разрушительные экономические удары». В частности, украинские дипломаты будут добиваться «снижения потолка цены на нефть, усиления вторичных санкций, закрытия путей обхода ограничений и доступа России к компонентам для оружия».

Ранее Зеленский анонсировал проведение новых международных мероприятий, направленных на введение серьезных международных санкций против Москвы. Он пообещал усилить санкционное давление внутри своей страны против лиц, которые сотрудничают с Россией или имеют там бизнес.

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