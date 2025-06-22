Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:56, 22 июня 2025Бывший СССР

На Украине указали на агонию Зеленского

Экс-премьер Украины Азаров: В поведении Зеленского есть элементы агонии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В поведении Владимира Зеленского есть элементы агонии. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в разговоре с РИА Новости.

Он указал на сложность понимания психологии человека, который загнан в угол. «Хотя и раньше он не был психически уравновешенным человеком, но сейчас, на мой взгляд, он находится состоянии агонии», — сказал собеседник агентства.

Азаров отметил, что у украинского лидера не сложились отношения с Соединенными Штатами, которые при экс-лидере Джо Байдене являлись основными спонсорами Украины. Также наблюдается потеря интереса к конфликту у Западной Европы, добавил он. Помимо этого Зеленский осознает и падение своей популярности внутри собственной страны, считает Азаров.

Ранее глава Комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал интервью Зеленского агонией в последней стадии. По его мнению, украинский лидер предвидит свою скорую «прощальную гастроль», поэтому украинский лидер во время интервью начал «торговаться» и даже «пошел на шантаж».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран предупредил США об ответе за удары по ядерным объектам

    В США резко отреагировали на заявление Каллас об Иране

    В США раскрыли последствия ударов по Ирану для Трампа

    Последствия ударов США по ядерному объекту в Иране заметили из космоса

    Грузинский боец UFC оправдался за использование русского языка

    Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Москву

    В Польше раскрыли ложь Украины о России

    На Украине указали на агонию Зеленского

    ВСУ потеряли более 70 военных при ударе «Искандера» по полигону в Херсонской области

    На Западе раскритиковали слова Вэнса об ответе Ирана на удары США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости