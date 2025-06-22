Экс-премьер Украины Азаров: В поведении Зеленского есть элементы агонии

В поведении Владимира Зеленского есть элементы агонии. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в разговоре с РИА Новости.

Он указал на сложность понимания психологии человека, который загнан в угол. «Хотя и раньше он не был психически уравновешенным человеком, но сейчас, на мой взгляд, он находится состоянии агонии», — сказал собеседник агентства.

Азаров отметил, что у украинского лидера не сложились отношения с Соединенными Штатами, которые при экс-лидере Джо Байдене являлись основными спонсорами Украины. Также наблюдается потеря интереса к конфликту у Западной Европы, добавил он. Помимо этого Зеленский осознает и падение своей популярности внутри собственной страны, считает Азаров.

Ранее глава Комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал интервью Зеленского агонией в последней стадии. По его мнению, украинский лидер предвидит свою скорую «прощальную гастроль», поэтому украинский лидер во время интервью начал «торговаться» и даже «пошел на шантаж».