На Украине заявили о необходимости союза с Россией

Депутат Рады Дмитрук: Украине нужен братский союз с Россией и Белоруссией

Украина нуждается в братском союзе с Россией и Белоруссией. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Единство трех государств, по его мнению, является «условием настоящего и будущего». «Союз трех братских народов — это не теория, это необходимость. Это не политический проект — это вопрос жизни и смерти», — подчеркнул Дмитрук.

Он выразил уверенность, что вскоре Украина станет частью «большого и сильного» братского союза с Россией и Белоруссией.

Ранее первый заместитель украинского министра иностранных дел Сергей Кислица заявил о необходимости встречи лидера страны Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина. По его словам, это поможет сдвинуть мирный процесс с «мертвой точки».