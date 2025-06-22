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10:45, 22 июня 2025МирЭксклюзив

Названы сценарии завершения конфликта Ирана и Израиля

Политолог Калачев назвал удар США по Ирану сценарием завершения конфликта
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Одним из наиболее вероятных сценариев завершения конфликта Ирана и Израиля является удар США по ядерным объектам Тегерана, за которым последует формулирование неких общих договоренностей, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев.

«Распада Ирана никто не хочет, потому что это приведет только к росту хаоса и нестабильности в регионе. Задача одна — чтобы у страны не было ядерного оружия, и ее обещаниям уже никто не поверит. Израиль не может допустить, чтобы у Тегерана оставались способы создания такого оружия, потому что это предполагает экзистенциальную угрозу для страны», — сказал политолог.

Сценарии развития и завершения конфликта между двумя странами, как считает Калачев, зависят от США, от того, вмешается ли страна в противостояние. По мнению политолога, вероятность удара США по ядерным объектам Ирана есть — это решило бы много проблем в урегулировании.

«Иран не может сам разоружиться и капитулировать, — сказал Калачев. — Не ожидаю скорого прорыва в этом конфликте, потому что все упирается в личность 86-летнего лидера Ирана. Израиль же не захочет поверить Ирану на слово, а захочет полного уничтожения ядерного потенциала. Иран, в свою очередь, не готов капитулировать. Компромисс не вырисовывается. Так что, наверное, точку могли бы поставить бомбы США, которые ударят по ядерным объектам Тегерана».

19 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что устранение аятоллы Али Хаменеи — одна из целей операции против Ирана. Он подчеркнул, что «такого диктатора, как Хаменеи, не должно существовать».

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