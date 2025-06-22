Хуситы назвали неактуальными договоренности с США после ударов по Ирану

Член политбюро хуситов аль-Бухаити назвал неактуальными договоренности с США

Договоренности США с йеменским движением хуситов «Ансар Аллах» являются неактуальными после ударов военно-воздушных сил (ВВС) США по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухаити, его слова приводит «Интерфакс».

«Сегодня мы — вместе с нашими иранскими братьями против США и сионистского режима», — подчеркнул политик.

Аль-Бухаити пообещал в скором времени ответ хуситов на удар ВВС США по Ирану в ночь на 22 июня и подчеркнул, что договоренности с Вашингтоном были заключены до атаки на иранские объекты. В качестве первого этапа он назвал обстрелы американских кораблей в Красном море.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн провели пресс-конференцию по поводу удара по ядерным объектам Ирана. В частности, они привели подробности операции, назвали ее цель и рассказали об ущербе, нанесенном Исламской Республике.