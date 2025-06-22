«Это был исторический удар». Пентагон заявил, что использовал отвлекающий маневр при атаке на Иран

МИД России назвал атаки США по Ирану нарушением Устава ООН

Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США Дэн Кейн провели пресс-конференцию по поводу атаки Соединенных Штатов на ядерные объекты Ирана. В частности, они привели подробности операции, назвали ее цель и рассказали об ущербе, нанесенном Исламской Республике.

Прошлой ночью Центральное командование США нанесло точечный удар в ночное время по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан — с целью уничтожения или серьезного ослабления ядерной программы Ирана Пит Хегсет министр обороны США

В свою очередь, МИД России осудил атаки США по ядерным объектам Ирана, назвав такое решение безответственным. «Какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН», — заявили в ведомстве.

Пентагон привел подробности операции «Полуночный молот»

Генерал Кейн сообщил, что с полуночи пятницы, 20 июня, и до утра субботы, 21 июня, с континентальной части США вылетела группа бомбардировщиков B-2. При этом часть ударной группы была отправлена на Запад и в Тихий океан в качестве отвлекающего маневра — об этом знали лишь несколько человек в Вашингтоне и Тампе.

Генерал Дэн Кейн Фото: Alex Brandon / AP

Вечером 21 июня (около 00:00 22 июня по московскому времени), незадолго до того, как ударная группа самолетов вошла в воздушное пространство Ирана, подводная лодка ВС США запустила больше 24 крылатых ракет «Томагавк» по ключевым объектам наземной инфраструктуры Исфахана.

«Основной ударный компонент состоял из семи бомбардировщиков B-2 Spirit. На борту каждого из них было по два члена экипажа», — добавил Кейн.

Это был исторический удар, в ходе которого бомбардировщики B-2 Spirit совершили самую продолжительную миссию с 2001 года и впервые применили в боевых условиях MOP (противобункерная бомба GBU-57 — прим. «Ленты.ру») Дэн Кейн председатель Комитета начальников штабов ВС США

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Шеф Пентагона заявил, что США считают достигнутыми цели по повреждению ядерного объекта Фордо. «Все высокоточные боеприпасы, по нашей предварительной оценке, ударили туда, куда мы хотели, и достигли желанного эффекта», — отметил он.

Эта миссия — не о смене режима Пит Хегсет глава Пентагона

По его словам, речь идет о высокоточной операции, призванной устранить угрозы национальной безопасности США и Израиля со стороны иранской ядерной программы.

Генерал Кейн, в свою очередь, добавил, что все три объекта в Иране получили чрезвычайно серьезные повреждения и разрушения.

США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен согласиться закончить эту войну, либо Иран ждут куда более серьезные последствия.