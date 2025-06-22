МИД России осудил атаку США на Иран

МИД России осудил удары США по ядерным объектам Ирана

МИД России осудил атаки США по ядерным объектам Ирана. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право», — отреагировало российское министерство иностранных дел.

В заявлении подчеркивается, что в конфликте на Ближнем Востоке начался виток опасной эскалации, которая может подорвать региональную и глобальную безопасность. Кроме того, МИД России выразил надежду, что комиссия МАГАТЭ выступит с докладом в самое ближайшее время. Также отреагировать на случившееся следует и Совету Безопасности ООН, добавили в министерстве.

В ночь на воскресенье, 22 июня, президент США Дональд Трамп заявил о начале бомбардировки ядерных объектов Ирана. Уточнялось, что целью стали объекты, находящиеся в Фордо, Натанзе и Исфахане.