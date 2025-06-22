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13:45, 22 июня 2025Мир

МИД России осудил атаку США на Иран

МИД России осудил удары США по ядерным объектам Ирана
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ho New / Reuters

МИД России осудил атаки США по ядерным объектам Ирана. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право», — отреагировало российское министерство иностранных дел.

В заявлении подчеркивается, что в конфликте на Ближнем Востоке начался виток опасной эскалации, которая может подорвать региональную и глобальную безопасность. Кроме того, МИД России выразил надежду, что комиссия МАГАТЭ выступит с докладом в самое ближайшее время. Также отреагировать на случившееся следует и Совету Безопасности ООН, добавили в министерстве.

В ночь на воскресенье, 22 июня, президент США Дональд Трамп заявил о начале бомбардировки ядерных объектов Ирана. Уточнялось, что целью стали объекты, находящиеся в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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