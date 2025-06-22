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17:30, 22 июня 2025ПутешествияЭксклюзив

В России ответили нежелающей видеть бюджетных туристов в Абхазии чиновнице

Член РСТ Горин: Слова чиновницы Абхазии не соответствуют туристическим принципам
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Victoria_Balobanova / Shutterstock / Fotodom

Слова начальницы отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Абхазии о нежелании видеть бюджетных путешественников в республике не соответствуют туристическим принципам, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Абхазия — это популярное направление у российских туристов. В год эту страну с учетом однодневных пересечений посещают четыре с половиной миллиона человек. С туристическими целями — это пакетные туры — полтора миллиона человек», — рассказал Горин.

При этом вице-президент РСТ отметил, что для повышения среднего чека и, соответственно, дохода, прежде всего в Абхазии необходимо развивать инфраструктуру.

Для привлечения большего количества туристов нужно в том числе строительство или реновация отелей высокого класса, которых крайне не хватает в Абхазии. Туристы готовы бронировать путешествия в 5-звездочные отели с высоким чеком, но в Абхазии дефицит инфраструктуры

Дмитрий Горинвице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

«Здесь дело как раз должностных лиц — заниматься развитием инвестиций и строительством новой инфраструктуры. Для поднятия среднего чека нужно давать больше возможностей. Любой турист приносит налоги, развивает экономику и дает деньги на строительство. Поэтому комментарий, который был озвучен, не соответствует туристическим принципам. Туризм должен быть для различных ценовых категорий, включая бюджетные», — заключил эксперт.

Ранее начальница отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма республики Кристина Лакербая заявила, что большинство приезжающих в Абхазию туристов тратят относительно небольшие суммы. Она добавила, что такие путешественники стране не нужны.

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