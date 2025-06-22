Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:51, 22 июня 2025Путешествия

В Абхазии пожаловались на недостаток состоятельных туристов

В Минтуризма Абхазии пожаловались на недостаток состоятельных туристов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Большинство приезжающих в Абхазию туристов тратят относительно небольшие суммы. На недостаток состоятельных туристов пожаловалась начальница отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма республики Кристина Лакербая, передает «Радиоточка НСН» в своем Telegram-канале.

«Мы не получим тот доход, который планировали. Тот турист, который приезжает за 300 рублей, я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают "Дошираки", а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию», — сказала чиновница.

По ее словам, такие туристы Абхазии не нужны.

В сообщении напомнили, что российские туристы на протяжении многих лет жалуются на низкий уровень сервиса в Абхазии, отсутствие очистных сооружений и полноценной канализации, а также на разбитые дороги.

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
«Я очень бесилась при виде орущих детей» Отдых с ребенком — нелегкий труд. Что сделать, чтобы он не превратился в кошмар?
«Я очень бесилась при виде орущих детей»Отдых с ребенком — нелегкий труд. Что сделать, чтобы он не превратился в кошмар?
5 августа 2022

Ранее в июне стало известно, что самолет российской авиакомпании iFly совершил первый с советских времен рейс из Москвы в Абхазию. В салоне экономкласса можно разместить 362 пассажира. До 29 июня будут выполнять по одному рейсу в день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России осудил атаку США на Иран

    Анонсировано заявление Пентагона об ударах США по Ирану

    В Иране образовались три воронки на месте ударов США

    Бузову и Киркорова засняли облизывающими палец певицы

    Россиянам назвали самый «мошеннический» день недели

    Китай осудил удары США по иранским ядерным объектам

    Мужчина спас собаку из пожара и потерял почти половину кожи

    Иран захотел запретить движение танкеров по Ормузскому проливу

    Трампу припомнили высказывание об атаке Обамы на Иран

    Юрий Антонов рассказал о ступоре врачей из-за его проблем со здоровьем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости