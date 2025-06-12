Российская авиакомпания выполнила первый рейс из Москвы в Абхазию

Самолет iFly совершил первый с советских времен рейс из Москвы в Сухум

Самолет российской авиакомпании iFly совершил первый с советских времен рейс из Москвы в Абхазию. Об этом в четверг, 12 июня, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«Рейс авиакомпании iFLY из Москвы сегодня приземлился в Сухуме. Билетов теперь больше — в салоне эконом-класса могут разместиться до 362 пассажиров», — поделились информацией в ведомстве. Уточняется, что до 29 июня будет выполняться по одному рейсу в день, а после — по два.

В Минтрансе добавили, что улететь в Сухум в данный момент можно и из Нижнего Новгорода. При этом ведомство рассматривает вариант открытия прямого авиасообщения между Абхазией и Республикой Коми, Пермским краем, а также Оренбургской и Тюменской областями.

1 мая стало известно, что из столичного аэропорта Внуково впервые за 30 лет вылетел рейс в Абхазию. Первый рейс в Сухум выполнила авиакомпания «ЮВТ аэро».

