Из Москвы впервые за 30 лет вылетел рейс в Абхазию

Из Внуково вылетел рейс в Абхазию после 30-летнего перерыва

Из московского аэропорта Внуково вылетел рейс в столицу Абхазии Сухум впервые после 30-летнего перерыва. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, первый рейс по маршруту «Москва-Сухум» выполняет авиакомпания «ЮВТ аэро». Вылет был назначен на 14:30 мск. Около 18:00 самолет приземлится в Абхазии.

Ранее Абхазия возобновила регулярное авиасообщение с Россией после 30-летнего перерыва. Для выполнения первого за много лет рейса был задействован самолет Bombardier CRJ-200, рассчитанный на 50 посадочных мест.

Позднее первый вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили осудил возобновление авиасообщения между Россией и Абхазией, назвав его нарушением норм Международной организации гражданской авиации.