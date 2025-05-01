Абхазия возобновила регулярное авиасообщение с Россией после 30-летнего перерыва

Абхазия открывает регулярное авиасообщение с Россией впервые с 1993 года

Аэропорт Сухума в четверг, 1 мая, возобновляет регулярное авиасообщение с Россией после 30-летнего перерыва. Об этом пишет «Интерфакс».

Первый рейс будет выполнен из московского аэропорта Внуково. Самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро» отправится в Сухум в 14:30 по московскому времени. Посадка запланирована на 18:00. Для выполнения рейса будет задействован 50-местный Bombardier CRJ-200. Обратно лайнер отправится в 19:30. Время посадки в Москве — 23:00.

Ранее посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа оценил возможность Грузии сорвать авиасообщение с Россией. Он отметил, что агентство гражданской авиации Грузии обратилось в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием запретить российским авиакомпаниям полеты в Сухум.