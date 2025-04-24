В Абхазии оценили возможность Грузии сорвать авиасообщение с Россией

Посол Квциниа: Авиасообщение с РФ начнется независимо от протестов Грузии

Посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа оценил возможность Грузии сорвать авиасообщение с Россией. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что агентство гражданской авиации Грузии обратилось в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием запретить российским авиакомпаниям полеты в Сухум. Дипломат заявил, что действия грузинских властей Абхазия рассматривает как попытку помешать объективно неизбежному процессу. Квициниа призвал Тбилиси отказаться от конфронтационной риторики.

По его словам, авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено в соответствии с планами и независимо от попыток Тбилиси добиться запрета на полеты российских авиакомпаний в аэропорт Сухума. «Абхазия и Россия уже договорились об авиасообщении, и оно начнется по расписанию», — подчеркнул дипломат.

Ранее в апреле в России открылись продажи авиабилетов на рейсы в Абхазию. Первый рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» по маршруту Внуково — Сухум запланирован на 3 мая.