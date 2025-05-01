Тбилиси посчитал запуск авиарейсов между Россией и Абхазией нарушением норм

Грузия посчитала запуск авиарейсов между Россией и Абхазией нарушением норм

Запуск авиарейсов между Россией и Абхазией является нарушением норм Международной организации гражданской авиации, считает Тбилиси. Об этом сообщает «Интерфакс».

«К тому же речь идет о российских авиакомпаниях, находящихся под международными санкциями», — передает агентство заявление первого вице-премьера, министра экономики Грузии Левана Давиташвили.

Первый за последние 30 лет авиарейс из России в Абхазию будет выполнен сегодня, 1 мая. 50-местный самолет вылетит из Внуково в 14:30 и приземлится в Сухуме в 18:00. Обратно лайнер отправится в Россию через 1,5 часа.