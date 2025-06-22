Президент Египта призвал к урегулированию ирано-израильского конфликта мирным путем

Президент Египта ас-Сиси: У ирано-израильского кризиса нет военных решений

Разрешить конфликт между Ираном и Израилем силой не выйдет. Урегулировать его можно только мирным путем, считает президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом он заявил своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в ходе телефонного разговора, слова египетского лидера опубликовал на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) его официальный представитель Мухаммед аш-Шинави.

«Египет считает крайне важным немедленное прекращение огня и возобновление переговоров, чтобы разрешить этот кризис мирным путем, поскольку у него нет военных решений», — говорится в сообщении.

Ас-Сиси также заявил, что осуждает «израильскую эскалацию», подчеркнув, что она угрожает безопасности и стабильности всего региона.

Израиль в пятницу, 20 июня, нанес удар по ядерным объектам Ирана, что привело к частичному разрушению такого сооружения в городе Исфахан. Отмечается, что за пределами объекта не было зарегистрировано повышения уровня радиации, а также утечек опасных веществ.