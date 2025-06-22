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22:50, 21 июня 2025Мир

Президент Турции сравнил Нетаньяху с Гитлером

Президент Турции Эрдоган сравнил премьера Израиля Нетаньяху с Гитлером
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя удары Израиля по сектору Газа и Ирану, сравнил израильского премьер-министра с Адольфом Гитлером. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала TRT Global.

«Израиль, к сожалению, пытается разжечь пламя угнетения по всему региону. Как Гитлер поджег весь мир, охватив его огнем от Океании до всей Европы, так и правительство Нетаньяху втягивает весь мир в хаос и нестабильность», — сказал политик.

Это не первый раз, когда турецкий лидер сравнивает Нетаньяху с немецким политиком. Ранее он также заявил, что израильский премьер-министр действует хуже Гитлера.

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