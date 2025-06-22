Президент Турции сравнил Нетаньяху с Гитлером

Президент Турции Эрдоган сравнил премьера Израиля Нетаньяху с Гитлером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя удары Израиля по сектору Газа и Ирану, сравнил израильского премьер-министра с Адольфом Гитлером. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала TRT Global.

«Израиль, к сожалению, пытается разжечь пламя угнетения по всему региону. Как Гитлер поджег весь мир, охватив его огнем от Океании до всей Европы, так и правительство Нетаньяху втягивает весь мир в хаос и нестабильность», — сказал политик.

Это не первый раз, когда турецкий лидер сравнивает Нетаньяху с немецким политиком. Ранее он также заявил, что израильский премьер-министр действует хуже Гитлера.