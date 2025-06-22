Пытавшиеся позвонить в Иран люди услышали тревожное голосовое сообщение

CNN: При звонках в Иран звучит записанное заранее голосовое сообщение

Люди, пытавшиеся позвонить друзьям и близким в Иране, слышали странные, заранее записанные голосовые сообщения, об этом сообщает CNN.

В записи телефонного звонка, полученной каналом, человек за пределами Ирана при звонке услышал роботизированный голос.

«Привет, и спасибо, что нашли время послушать. Жизнь полна неожиданных сюрпризов, и эти сюрпризы иногда могут приносить радость, а иногда они бросают нам вызов. Главное — найти в себе силы, чтобы преодолеть эти трудности», — говорится в записи.

«Тревожное сообщение», которое длится почти 90 секунд, затем предлагает слушателю закрыть глаза и представить себя в месте, которое приносит ему «мир и счастье», отмечается в публикации. CNN уточнил, что запись воспроизводится только при звонках на мобильные телефоны.

Эксперт по телекоммуникациям из Великобритании, прослушавший запись наиболее часто воспроизводимого сообщения, отметил, что «вызов, по всей видимости, перехвачен после второго гудка, что крайне необычно и вызывает глубокую обеспокоенность. Это предполагает помехи на уровне сети — задолго до того, как будет установлено надлежащее соединение». Ни Израиль, ни Иран не делали публичных заявлений по поводу записанных телефонных сообщений.

Ранее стало известно, что Иран ввел ограничения на интернет на фоне ударов Израиля. Как сообщили в министерстве информационных и телекоммуникационных технологий Исламской Республики, они будут сняты по мере нормализации ситуации.

