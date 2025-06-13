Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:05, 13 июня 2025Мир

Иран ввел ограничения на интернет на фоне ударов Израиля

Fars: В Иране ограничили использование интернета до нормализации ситуации
Екатерина Ештокина

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Иран ввел ограничения на интернет на фоне ударов Израиля. Соответствующую информацию публикует агентство Fars со ссылкой на министерство информационных и телекоммуникационных технологий Исламской Республики.

«Очевидно, что эти ограничения [на использование интернета] будут сняты по мере нормализации ситуации», — уточнили в сообщении.

Материалы по теме:
В России разблокировали Telegram Роскомнадзор два года боролся с мессенджером, но миллионы россиян все равно им пользовались
В России разблокировали TelegramРоскомнадзор два года боролся с мессенджером, но миллионы россиян все равно им пользовались
18 июня 2020
Заткнули рты Где и за что в мире блокируют Telegram
Заткнули ртыГде и за что в мире блокируют Telegram
10 апреля 2018

Ранее в июне посольство Израиля в Москве опровергло информацию о прекращении работы. Посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что израильское посольство работает в штатном режиме и намерено продолжать свою деятельностью после выходных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США передали Израилю самое смертоносное оружие в мире

    В России испытали лазерное оружие против беспилотников

    Три европейские страны обсудили ситуацию вокруг Ирана

    Стало известно о попытках Израиля убедить США присоединиться к ударам по Ирану

    Иран ввел ограничения на интернет на фоне ударов Израиля

    Трамп назвал атаку Израиля на Иран превосходной и пообещал продолжение

    Орбан упрекнул Зеленского в неблагодарности

    Трое россиян помогали аферистам выводить похищенные деньги и попались

    CAS разрешил «Вест Хэму» временно не платить ЦСКА за Влашича

    Захарова оценила высказывание экс-посла о русскоязычных молдаванах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости