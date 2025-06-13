Посольство Израиля в Москве опровергло информацию о прекращении работы

ТАСС: Посольство Израиля в Москве работает в штатном режиме

Посольство Израиля в России опровергло информацию о приостановке своей работы. Об этом сообщила посол Израиля в РФ Симона Гальперин в беседе с ТАСС.

Отмечается, что израильское посольство работает в штатном режиме и намерено продолжать свою деятельностью после выходных.

Посол отметила, что появившаяся в ряде СМИ информация о прекращении деятельности посольства в связи с последними событиями вокруг Израиля и Ирана не соответствует действительности.

Ранее 13 июня сообщалось, что посольство России в Израиле призвало соотечественников воздержаться от посещения страны. Дипломаты рекомендовали находящимся в Израиле гражданам России по возможности покинуть страну до нормализации обстановки, а также сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей по мерам безопасности.