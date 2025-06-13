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14:42, 13 июня 2025Россия

Посольство Израиля в Москве опровергло информацию о прекращении работы

ТАСС: Посольство Израиля в Москве работает в штатном режиме
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Посольство Израиля в России опровергло информацию о приостановке своей работы. Об этом сообщила посол Израиля в РФ Симона Гальперин в беседе с ТАСС.

Отмечается, что израильское посольство работает в штатном режиме и намерено продолжать свою деятельностью после выходных.

Посол отметила, что появившаяся в ряде СМИ информация о прекращении деятельности посольства в связи с последними событиями вокруг Израиля и Ирана не соответствует действительности.

Ранее 13 июня сообщалось, что посольство России в Израиле призвало соотечественников воздержаться от посещения страны. Дипломаты рекомендовали находящимся в Израиле гражданам России по возможности покинуть страну до нормализации обстановки, а также сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей по мерам безопасности.

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