Раскрыт новый способ обмана самозанятых россиян

«Известия»: Мошенники используют юридические пробелы в знаниях самозанятых

Мошенники могут использовать различные схемы для обмана самозанятых россиян, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

По информации издания, злоумышленники ищут потенциальных жертв, которые слабо знают о юридических и технических вопросах, связанных с самозанятостью, и пытаются использовать эти пробелы для дальнейшего обмана.

В частности, речь идет о фишинговых атаках, которые имитируют запросы от налоговой инспекции или платежных систем, с целью получения доступа к данным банковских карт или счетам. Также злоумышленники заманивают потенциальную жертву предложением о работе или выгодном контракте.

Ранее россиянам назвали популярные схемы мошенничества в ЖКХ. Так, одной из популярных уловок аферистов в сфере ЖКХ стало копирование мобильных приложений и сайтов для оплаты «коммуналки».