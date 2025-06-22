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01:02, 22 июня 2025Интернет и СМИ

Раскрыт новый способ обмана самозанятых россиян

«Известия»: Мошенники используют юридические пробелы в знаниях самозанятых
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Мошенники могут использовать различные схемы для обмана самозанятых россиян, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

По информации издания, злоумышленники ищут потенциальных жертв, которые слабо знают о юридических и технических вопросах, связанных с самозанятостью, и пытаются использовать эти пробелы для дальнейшего обмана.

В частности, речь идет о фишинговых атаках, которые имитируют запросы от налоговой инспекции или платежных систем, с целью получения доступа к данным банковских карт или счетам. Также злоумышленники заманивают потенциальную жертву предложением о работе или выгодном контракте.

Ранее россиянам назвали популярные схемы мошенничества в ЖКХ. Так, одной из популярных уловок аферистов в сфере ЖКХ стало копирование мобильных приложений и сайтов для оплаты «коммуналки».

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