Решение Трампа начать операцию против Ирана объяснили

Востоковед Иван Бочаров: Трамп хочет присоединиться к военным успехам Израиля

Президент США Дональд Трамп решил начать операцию против Ирана, чтобы присоединиться к военным успехам Израиля. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Трамп хочет присоединиться к израильскому успеху, продемонстрировать сейчас военно-политическую победу», — объяснил он.

Кроме того, данный момент может казаться для американской администрации наиболее удачным для вмешательства. Эксперт также отметил, что в последние годы Иран продолжал слабеть и все реже рассматривается ведущей региональной державой, способной противостоять действиям США.

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты нанесли удар по иранским ядерным объектам. По словам Дональда Трампа, целями операции стали Фордо, Натанз и Исфахан.