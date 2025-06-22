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00:45, 22 июня 2025Мир

Во Франции рассказали подробности о согласовании резолюцию ООН по Украине

Le Monde: США согласовывали с Россией резолюцию ООН по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Во время подготовки резолюции ООН к третьей годовщине военных действий на Украине в феврале 2025 года США согласовывали свой проект документа с представителями России, пишет газета Le Monde со ссылкой на британских и французских чиновников.

По данным издания, за несколько дней до голосования — 21 февраля — временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши говорила с коллегами из Франции и Британии Николя де Ривьером и Барбарой Вудворд. Она рассказала, что Вашингтон просит Киев отозвать свой проект и рассчитывает, что европейцы поддержат американский.

Журналисты уточнили: Де Ривьер ответил, что украинцы откажутся, и спросил, в чем суть проекта США. «Мир, а не война», — ответила Ши. Позже британский и французский представители рассказали подробности: США обсуждали свой документ с российской стороной.

25 февраля Совет Безопасности (СБ) ООН принял американский проект резолюции по Украине под названием «Путь к миру». В качестве основных тезисов в нем указано, что авторы сожалеют о жертвах конфликта, выражают сочувствие обеим сторонам, просят о скорейшем его прекращении и призывают к прочному миру между двумя странами. Главной целью ООН называется «поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров».

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