Россиян предупредили о запрете некоторых переводов

Аналитик Бочкина заявила о случаях блокировки подозрительных переводов

Росфинмониторинг может заблокировать перевод на карту, если посчитает его подозрительным, заявила агентству «Прайм» рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

Если у Росфинмониторинга появятся сомнения в законности перевода на карту, ведомство вправе приостановить эту операцию. Точные суммы, при достижении которых перевод будет блокироваться, не указаны. Под подозрение могут попасть частые небольшие переводы, особенно от незнакомых отправителей, крупные суммы без подтверждающих документов или другие необычные операции.

После того как Росфинмониторинг принимает решение о блокировке, оно сразу же отправляется в банк, обслуживающий счета данного клиента. Банк обязан временно приостановить операции на указанный период и в тот же день уведомить об этом клиента. Для выяснения причин блокировки гражданин может подать соответствующий запрос.

Ранее стало известно, что в России почти два миллиона человек могут оказаться потенциальными фигурантами уголовных дел о передаче личных данных, банковских карт и счетов мошенникам из корыстных побуждений.