Названо число замешанных в дропперстве россиян

В РФ заявили о 2 миллионах потенциальных преступников в рамках дел о дропперстве

В России назвали число потенциальных фигурантов уголовных дел о передаче личных данных, банковских карт и счетов мошенникам из корыстных побуждений. Как следует из слов замначальника Следственного департамента МВД РФ Данила Филиппова, в таких процессах могут быть замешаны около двух миллионов граждан. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников — мы к ним, соответственно, придем. Поэтому есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть эти счета, прекратить пользоваться, передавать аккаунты», — рассказал на ПМЭФ-2025 представитель силового ведомства.

Филиппов уточнил, что МВД благодаря взаимодействию с Центробанком уже известны «30 тысяч конкретных фамилий» таких нарушителей.

Совет Федерации 18 июня одобрил законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов, принятый днем ранее Госдумой. Документ, который направят на подпись главе государства, вносит изменения в статью Уголовного кодекса о неправомерном обороте средств платежей. После его вступления в силу дропперам будет грозить до шести лет лишения свободы. Их также будет ждать ответственность перед потерпевшими за все суммы, которые прошли через незаконно используемые счета.