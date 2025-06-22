Россиянам рассказали о вложениях в золото

Аналитик Остапкович: Вложение в золото стоит рассматривать как сохранение денег

Научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что вложение в золото стоит рассматривать как сохранение своих сбережений, получить большой доход от него вряд ли получится.

По словам аналитика, золото является безрисковым активом, однако получить значительную прибыль достаточно сложно.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что при продаже золота придется заплатить комиссию.

Каждый сам должен принимать решение о вложениях в золото. Однако эксперт рекомендует тем, кто хочет инвестировать, не вкладывать все свои средства только в этот металл. Оптимально направить около 30 процентов капитала в золото, а оставшуюся часть распределить между депозитами, ценными бумагами и другими видами активов.

Ранее аналитики Citigroup Inc спрогнозировали, что во второй половине следующего года золото вернется к 2500-2700 долларам за унцию. Причинами такой динамики они считают слабый инвестиционный спрос и понижение ставок Федеральной резервной системы США.